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Мбаппе матиме найвищу зарплату серед гравців Реала

Стали відомі деталі контракту Кіліана з "вершковими"
Сьогодні 11:20 152 0
Мбаппе матиме найвищу зарплату серед гравців Реала
Фото: Getty Images
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Marca.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе стане найбільш високооплачуваним гравцем Реала.

Про це повідомляє Marca.

Зарплата француза з мадридським клубом складатиме 15-20 мільйонів євро "чистими" + бонуси.

Повідомлялося, що Мбаппе підписав 5-річний контракт з Реалом.

Також сторони також погодили підписний бонус за перехід француза в якості вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Мбаппе відіграв 31 матч за ПСЖ, у яких забив 32 голи та віддав сім результативних передач.

Напередодні Кілан Мбаппе заявив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі про те, що покине Париж улітку. Також нападник повідомив партнерам по ПСЖ про відхід з клубу.

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