Мбаппе матиме найвищу зарплату серед гравців Реала

Джерело - Marca.
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе стане найбільш високооплачуваним гравцем Реала.
Про це повідомляє Marca.
Зарплата француза з мадридським клубом складатиме 15-20 мільйонів євро "чистими" + бонуси.
Повідомлялося, що Мбаппе підписав 5-річний контракт з Реалом.
Також сторони також погодили підписний бонус за перехід француза в якості вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.
У нинішньому сезоні Мбаппе відіграв 31 матч за ПСЖ, у яких забив 32 голи та віддав сім результативних передач.
Напередодні Кілан Мбаппе заявив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі про те, що покине Париж улітку. Також нападник повідомив партнерам по ПСЖ про відхід з клубу.
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