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Перес оголосив про підписання Мбаппе

Нападник влітку стане гравцем Реала
Сьогодні 15:32 119 0
Перес оголосив про підписання Мбаппе
Фото - Getty Images
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе, #Флорентіно Перес

Джерело - footmercato.net.

Президент Реала Флорентіно Перес оголосив у роздягальні команди про підписання нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє FootMercato.

Функціонер зустрівся із декількома гравцями клубу та сповістив їх, що Мбаппе стане гравцем мадридців у наступному сезоні.

Раніше Кілан Мбаппе заявив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі про те, що покине Париж улітку. Також нападник повідомив партнерам по ПСЖ про відхід з клубу. 

У поточному сезоні норвезький нападник забив 21 гол та віддав 6 результативних передач у 26 матчах за Манчестер Сіті. Його чинний контракт із клубом розрахований до 2027 року.

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