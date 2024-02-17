Перес оголосив про підписання Мбаппе

Нападник влітку стане гравцем Реала

Президент Реала Флорентіно Перес оголосив у роздягальні команди про підписання нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє FootMercato.

Функціонер зустрівся із декількома гравцями клубу та сповістив їх, що Мбаппе стане гравцем мадридців у наступному сезоні.

Раніше Кілан Мбаппе заявив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі про те, що покине Париж улітку. Також нападник повідомив партнерам по ПСЖ про відхід з клубу.

У поточному сезоні норвезький нападник забив 21 гол та віддав 6 результативних передач у 26 матчах за Манчестер Сіті. Його чинний контракт із клубом розрахований до 2027 року.