Перес оголосив про підписання Мбаппе

Джерело - footmercato.net.
Президент Реала Флорентіно Перес оголосив у роздягальні команди про підписання нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.
Про це повідомляє FootMercato.
Функціонер зустрівся із декількома гравцями клубу та сповістив їх, що Мбаппе стане гравцем мадридців у наступному сезоні.
Раніше Кілан Мбаппе заявив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі про те, що покине Париж улітку. Також нападник повідомив партнерам по ПСЖ про відхід з клубу.
У поточному сезоні норвезький нападник забив 21 гол та віддав 6 результативних передач у 26 матчах за Манчестер Сіті. Його чинний контракт із клубом розрахований до 2027 року.