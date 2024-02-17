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Мбаппе підписав контракт із Реалом

Нападник влітку стане гравцем Реала
Сьогодні 10:44 204 0
Мбаппе підписав контракт із Реалом
Фото - Getty Images
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе підписав попередній контракт із Реалом.

Про це повідомив журналіст Marca Рамон Альварес де Мон.

Чинний контракт французького форварда з ПСЖ розрахований до кінця сезону. У зв'язку із цим гравець має право підписувати попередній контракт з іншим клубом.

Напередодні Кілан Мбаппе заявив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі про те, що покине Париж улітку. Також нападник повідомив партнерам по ПСЖ про відхід з клубу.

Нагадаємо, поточна пропозиція Мбаппе від Реала менша, ніж була у 2022 році (130 млн євро за підписний бонус), але при цьому він все одно може стати найоплачуванішим гравцем мадридського клубу.

У нинішньому сезоні Кіліан відіграв 30 матчів, у яких забив 31 гол та віддав сім результативних передач.

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