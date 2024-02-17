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Реал не відмовився від трансферу Голанда

Норвезький нападник може змінити клуб
Сьогодні 12:59 95 0
Реал не відмовився від трансферу Голанда
Фото - Getty Images
#Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - cadenaser.com.

Реал влітку хоче підписати нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе та форварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє Cadenaser.

У Мадриді вважають, що Голанд та Мбаппе створять хорошу синергію на полі.

Раніше Кілан Мбаппе заявив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі про те, що покине Париж улітку. Також нападник повідомив партнерам по ПСЖ про відхід з клубу. 

У поточному сезоні норвезький нападник забив 21 гол та віддав 6 результативних передач у 26 матчах за Манчестер Сіті. Його чинний контракт із клубом розрахований до 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Голанд почав серйозно задумуватися про відхід з Манчестер Сіті після перемоги Ліонеля Мессі на церемонії FIFA The Best. Нападник та його оточення вважає, що потенційний перехід в мадридський Реал дасть змогу отримувати не тільки індивідуальні нагороди, а й приверне більшу увагу медіа.

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