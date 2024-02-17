Реал не відмовився від трансферу Голанда

Норвезький нападник може змінити клуб

Реал влітку хоче підписати нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе та форварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє Cadenaser.

У Мадриді вважають, що Голанд та Мбаппе створять хорошу синергію на полі.

Раніше Кілан Мбаппе заявив президенту клубу Нассеру Аль-Хелайфі про те, що покине Париж улітку. Також нападник повідомив партнерам по ПСЖ про відхід з клубу.

У поточному сезоні норвезький нападник забив 21 гол та віддав 6 результативних передач у 26 матчах за Манчестер Сіті. Його чинний контракт із клубом розрахований до 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Голанд почав серйозно задумуватися про відхід з Манчестер Сіті після перемоги Ліонеля Мессі на церемонії FIFA The Best. Нападник та його оточення вважає, що потенційний перехід в мадридський Реал дасть змогу отримувати не тільки індивідуальні нагороди, а й приверне більшу увагу медіа.