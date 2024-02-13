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Мбаппе не поспішає з переходом у Реал

Нападник обдумує пропозицію Реала
Сьогодні 12:30 152 0
Мбаппе не поспішає з переходом у Реал
Фото - Getty Images
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе

Джерело - football.ua.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе ще не прийняв остаточного рішення про своє майбутнє.

Про це повідомляє The Athletic.

Форвард схиляється до переходу в Реал. Однак пропозиція мадридців не переконала впливових членів його оточення.

Ще в січні Мбаппе знав про умови "вершкових", однак не поспішав із рішенням, оскільки його контракт з ПСЖ закінчується влітку цього року і тому він може вільно вести переговори.

Відзначається, що поточна пропозиція Реала менша, ніж була у 2022 році (130 млн євро за підписний бонус), але при цьому він все одно може стати найоплачуванішим гравцем мадридського клубу.

У поточному сезоні Мбаппе відіграв 29 матчів, у яких забив 30 голів та віддав сім результативних передач.

Раніше ПСЖ запропонував Мбаппе дворічний контракт.

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