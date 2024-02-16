Минай оголосив про перехід Вакули

Вакула буде виступати під 99 номером

Минай оголосив про перехід 24-річного півзахисника Владислава Вакули.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Гравець отримав 99-й ігровий номер.

Відзначимо, що хавбек провів із командою зимові збори та вразив своєю грою головного тренера закарпатців Желько Любеновича.

Нагадаємо, останнім клубом Вакули було Полісся, яке розірвало з ним контракт на початку січня. Також він виступав за Маріуполь, Шахтар, Ворсклу, Чорноморець та Сталь (Кам'янське).

Наразі Минай посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ із 6 очками в активі.

Раніше Минай підписав ще двох новачків.