Минай оголосив про перехід Вакули

Джерело - fcminaj.com.
Минай оголосив про перехід 24-річного півзахисника Владислава Вакули.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Перехід відбувся на правах вільного агента. Гравець отримав 99-й ігровий номер.
Відзначимо, що хавбек провів із командою зимові збори та вразив своєю грою головного тренера закарпатців Желько Любеновича.
Нагадаємо, останнім клубом Вакули було Полісся, яке розірвало з ним контракт на початку січня. Також він виступав за Маріуполь, Шахтар, Ворсклу, Чорноморець та Сталь (Кам'янське).
Наразі Минай посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ із 6 очками в активі.
Раніше Минай підписав ще двох новачків.