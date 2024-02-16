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Минай оголосив про перехід Вакули

Вакула буде виступати під 99 номером
Сьогодні 11:15 80 0
Минай оголосив про перехід Вакули
#Вакула, #Минай, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcminaj.com.

Минай оголосив про перехід 24-річного півзахисника Владислава Вакули.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Гравець отримав 99-й ігровий номер. 

Відзначимо, що хавбек провів із командою зимові збори та вразив своєю грою головного тренера закарпатців Желько Любеновича.

Нагадаємо, останнім клубом Вакули було Полісся, яке розірвало з ним контракт на початку січня. Також він виступав за Маріуполь, Шахтар, Ворсклу, Чорноморець та Сталь (Кам'янське).

Наразі Минай посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ із 6 очками в активі.

Раніше Минай підписав ще двох новачків.

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