Полісся розірвало контракт з Вакулою

Джерело - polissyafc.com.
Полісся оголосило про припинення співпраці з півзахисником Владиславом Вакулою.
Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.
Контракт з 24-річним футболістом було розірвано за обопільною згодою сторін.
Владислав Вакула приєднався до Полісся влітку 2022 року. За час виступів за першу команду він встиг провести 17 матчів, відзначився 1 забитим м'ячем та 1 гольовою передачею. В першій половині сезону 2023/24 Владислав на правах оренди грав за Чорноморець.
Раніше повідомлялося, що Звягель зацікавлений в оренді Вакули.