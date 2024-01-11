Полісся розірвало контракт з Вакулою

Полісся оголосило про припинення співпраці з півзахисником Владиславом Вакулою.

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

Контракт з 24-річним футболістом було розірвано за обопільною згодою сторін.

Владислав Вакула приєднався до Полісся влітку 2022 року. За час виступів за першу команду він встиг провести 17 матчів, відзначився 1 забитим м'ячем та 1 гольовою передачею. В першій половині сезону 2023/24 Владислав на правах оренди грав за Чорноморець.

Раніше повідомлялося, що Звягель зацікавлений в оренді Вакули.