Головне
Дмитренко фінішувала восьмою в індивідуальній гонці чемпіонату світу
Вчора 19:40 904
Лівач здолала білоруску Чирик та вийшла до півфіналу чемпіонату Європи
Сьогодні 13:37 191
Шахтар - Марсель: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 12:38 1147
Дмитренко - після найвищого результату в кар'єрі: "Я налаштовувалася, як на тренування"
Сьогодні 12:16 300
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду
Сьогодні 10:30 92165
Відео дня: блискучі сейви Луніна дозволили Реалу мінімально здолати Лейпциг у Лізі чемпіонів
Сьогодні 09:58 1356
Баварія зіграє з Лаціо, ПСЖ - із Реалом Сосьєдад в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 03:27 375
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:23 16990
Лунін допоміг Реалу здолати Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 816
Цуренко впевнено переграла Жабер на турнірі у Досі
Вчора 19:54 1436 2
Прямі трансляції

Любенович: Те, що Вакула робить на полі – це просто фантастика

Владислав Вакула перебуває на перегляді у Минаї
Сьогодні 16:45 131 0
Любенович: Те, що Вакула робить на полі – це просто фантастика
#Вакула, #Минай, #Желько Любенович

Джерело - ua-football.com.

У Минаї очікують на підписання екснападника Полісся Владислава Вакули

Про це розповів головний тренер закарпатського клубу Желько Любенович.

"Давно не бачив такого талановитого футболіста, як Вакула. Попереднім із таких був Бонавентура, який грав у Зорі.

Я радий, що у нашій команді буде такий гравець. Те, що Владислав робить на полі – це просто фантастика! Сподіваюся, його поява у Минаї буде корисною – як для команди, так і для самого футболіста", - сказав Любенович.

Нагадаємо, останнім клубом Вакули було Полісся, яке розірвало з ним контракт на початку січня. Також він виступав за Маріуполь, Шахтар, Ворсклу, Чорноморець та Сталь (Кам'янське).

Наразі Минай посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ із 6 очками в активі.

Раніше Минай підписав ще двох новачків.

Коментарі ()
Популярне зараз
Грушин здобув срібну медаль Євро-2024 з боротьби Грушин здобув срібну медаль Євро-2024 з боротьби 4088
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 16990
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати 45124
Важкоатлет Заліпський завоював медаль на чемпіонаті Європи Важкоатлет Заліпський завоював медаль на чемпіонаті Європи 4345 3
Беленюк завоював бронзову медаль чемпіонату Європи Беленюк завоював бронзову медаль чемпіонату Європи 6004 3
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 92165
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29396
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 19004 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35216
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63556 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 356502
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 335904 9