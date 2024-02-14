У Минаї очікують на підписання екснападника Полісся Владислава Вакули

Про це розповів головний тренер закарпатського клубу Желько Любенович.

"Давно не бачив такого талановитого футболіста, як Вакула. Попереднім із таких був Бонавентура, який грав у Зорі.

Я радий, що у нашій команді буде такий гравець. Те, що Владислав робить на полі – це просто фантастика! Сподіваюся, його поява у Минаї буде корисною – як для команди, так і для самого футболіста", - сказав Любенович.