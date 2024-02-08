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Минай підписав ще двох новачків

Закарпатський клуб підсилюється перспективною молоддю
Вчора 23:52 237 0
Минай підписав ще двох новачків
#Минай, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcminaj.com.

Минай підписав контракти із захисником Сергієм Корнійчуком та  півзахисником Іваном Матюшенком.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

Деталі угод не розголошуються.

Попереднім клубом 19-річного Корнійчука був запорізький Металург. Сергій має досвід виступів у Першій та Другій лігах України. Корнійчук брав участь у всіх контрольних матчах Минаю цієї зими.

20-річний Матюшенко є колишнім гравцем Олександрії, також виступав за Діназ та юнацькі команди Дніпра-1. Він уже забивав за "Минай" у контрольному матчі проти Хуста.

Напередодні Минай підписа Василя Вашкебу та Павла Тищука

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