Минай підписав ще двох новачків

Закарпатський клуб підсилюється перспективною молоддю

Минай підписав контракти із захисником Сергієм Корнійчуком та півзахисником Іваном Матюшенком.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

Деталі угод не розголошуються.

Попереднім клубом 19-річного Корнійчука був запорізький Металург. Сергій має досвід виступів у Першій та Другій лігах України. Корнійчук брав участь у всіх контрольних матчах Минаю цієї зими.

20-річний Матюшенко є колишнім гравцем Олександрії, також виступав за Діназ та юнацькі команди Дніпра-1. Він уже забивав за "Минай" у контрольному матчі проти Хуста.

Напередодні Минай підписа Василя Вашкебу та Павла Тищука.