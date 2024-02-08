Минай підписав ще двох новачків

Джерело - fcminaj.com.
Минай підписав контракти із захисником Сергієм Корнійчуком та півзахисником Іваном Матюшенком.
Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.
Деталі угод не розголошуються.
Попереднім клубом 19-річного Корнійчука був запорізький Металург. Сергій має досвід виступів у Першій та Другій лігах України. Корнійчук брав участь у всіх контрольних матчах Минаю цієї зими.
20-річний Матюшенко є колишнім гравцем Олександрії, також виступав за Діназ та юнацькі команди Дніпра-1. Він уже забивав за "Минай" у контрольному матчі проти Хуста.
Напередодні Минай підписа Василя Вашкебу та Павла Тищука.