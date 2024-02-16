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Гаттузо розчарований нічиєю з Шахтарем

Головний тренер Марселя Дженнаро Гаттузо прокоментував нічию з Шахтарем
Сьогодні 10:42 129 0
Гаттузо розчарований нічиєю з Шахтарем
#Марсель, #Дженнаро Гаттузо, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Марсель повинний був вигравати перший матч раунду плей-оф Ліги Європи проти Шахтаря (2:2).

Про це розповів головний тренер французького клубу Дженнаро Гаттузо на флеш-інтерв'ю.

"Те, що відбулося у матчі з Шахтарем - схоже на поразку. Потрібно бути об'єктивним. Коли ти демонструєш такий виступ і здобуваєш такий результат... Це відображення нашого сезону. Наразі я не маю пояснення, щоб відповісти на це запитання.

Я як тренер ніколи не бачив нічого подібного. Коли ти отримуєш такий гол, який зрівнює рахунок, це складно психологічно. Це була чудова можливість перемогти, і ми вирушимо додому все ще злі, тому що ми досі не виграли. Сьогоднішній вечір дуже розчарував, і важко посміхатися після такої нічиєї", – сказав Гаттузо.

Раніше головний тренер Шахтаря Маріно Пушич похвалив команду за проявлений характер.

Також визначився найкращий гравець Шахтаря у матчі з Марселем.

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 22 лютого, у Франції. Нагадаємо, що переваги ні в кого не буде, оскільки правило виїзного гола скасували ще торік.

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