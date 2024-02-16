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Пушич: Арбітр не зарахував чистий гол Шахтаря

Маріно Пушич прокоментував епізод зі скасованим голом
Сьогодні 09:43 95 0
Пушич: Арбітр не зарахував чистий гол Шахтаря
#Шахтар Донецьк, #Маріно Пушич

Джерело - Чемпіон.

Шахтар повинний був відкривати першим рахунок у матчі з Марселем у плей-оф Ліги Європи.

Про це розповів головний тренер "гірників" Маріно Пушич.

"Щодо суддівства, то це очевидно, і я вже з гравцями це обговорював зараз. Я не така людина, яка любить говорити про арбітрів, бо я дуже поважаю їхню роботу, але це була очевидна помилка – це чистий гол, який мав бути в нас у першому таймі.

На жаль, рішення не на нашу користь, хоча повинно було бути навпаки. Добре, що є, то є. Нам треба рухатися далі", - відзначив Пушич.

Відзначимо, що не зарахували гол Шахтаря на 27-й хвилині гри. Егіналду після передачі Сікана вразив порожні ворота Марселя. Однак перед пасом арбітр зафіксував фол на гравцю "гірників" та не дав Шахтареві завершити атаку.

Раніше головний тренер Шахтаря Маріно Пушич похвалив команду за проявлений характер.

Також визначився найкращий гравець Шахтаря у матчі з Марселем.

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 22 лютого, у Франції. Нагадаємо, що переваги ні в кого не буде, оскільки правило виїзного гола скасували ще торік.

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