Минай завершує трансфер Вакули

Джерело - ua-football.com.
Нападник Владислав Вакула близький до переходу в Минай.
Про це повідомляє UA-Football.
Тренерський штаб задоволений грою 24-річного українця на тренуваннях та у контрольних матчах. Сам гравець теж погодився на умови закарпатського клубу.
Нагадаємо, останнім клубом Вакули було Полісся, яке розірвало з ним контракт на початку січня. Також він виступав за Маріуполь, Шахтар, Ворсклу, Чорноморець та Сталь (Кам'янське).
Наразі Минай посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ із 6 очками в активі.
Раніше Минай підписав ще двох новачків.