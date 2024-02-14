Минай завершує трансфер Вакули

Владислав Вакула перейде на правах вільного агента

Нападник Владислав Вакула близький до переходу в Минай.

Про це повідомляє UA-Football.

Тренерський штаб задоволений грою 24-річного українця на тренуваннях та у контрольних матчах. Сам гравець теж погодився на умови закарпатського клубу.

Нагадаємо, останнім клубом Вакули було Полісся, яке розірвало з ним контракт на початку січня. Також він виступав за Маріуполь, Шахтар, Ворсклу, Чорноморець та Сталь (Кам'янське).

Наразі Минай посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ із 6 очками в активі.

Раніше Минай підписав ще двох новачків.