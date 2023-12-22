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На Вакулу склали адміністративний протокол за непокору поліції

Вакула потрапив у скандальну історію
Сьогодні 17:08 277 0
На Вакулу склали адміністративний протокол за непокору поліції
#Вакула, #Полісся

Джерело - Чемпіон.

15 грудня 2023 року Житомирське районне управління поліції ГУПН у Житомирській області склало адміністративний протокол на  футболіста Полісся Владислава Вакулу.

Про це повідомляє журналіст Володимир Звєров.

24-річному футболісту приписують статтю 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме "злісна злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського". Ця ситуація сталася після такого, як автомобіль Вакули зупинили у Житомирі.

Контракт Вакули з Поліссям розрахований до літа 2025 року. У першій половині сезону Вакула на правах оренди грав за Чорноморець - 10 матчів без результативних дій.

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