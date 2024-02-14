Костюк: Погано себе почувала кілька останніх днів

Марта Костюк прокоментувала причини зняття з матчу другого кола турніру WTA 1000 у Досі.

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк не змогла дограти матч другого кола турніру WTA 1000 у Досі.

Про це розповіла сама тенісистка в Instagram.

“Останні пару днів я погано себе почувала, і хоча я щосили намагалася якнайшвидше відновитися до матчу, цього виявилося недостатньо. Далі: Дубай”, – написала Костюк.

Нагадаємо, Костюк у матчі проти Анастасії Павлюченкової зіграла лише 17 хвилин. Марта не змогла продовжити матч за станом здоров’я та знялася після консультації з лікарем.

Раніше на цьому турнірі зазнала поразки Ангеліна Калініна, яка поступилася латвійці Олені Остапенко.Водночас Леся Цуренко впевнено обіграла Онс Жабер.