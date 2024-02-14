Костюк: Погано себе почувала кілька останніх днів

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк не змогла дограти матч другого кола турніру WTA 1000 у Досі.
Про це розповіла сама тенісистка в Instagram.
“Останні пару днів я погано себе почувала, і хоча я щосили намагалася якнайшвидше відновитися до матчу, цього виявилося недостатньо.
Далі: Дубай”, – написала Костюк.
Нагадаємо, Костюк у матчі проти Анастасії Павлюченкової зіграла лише 17 хвилин. Марта не змогла продовжити матч за станом здоров’я та знялася після консультації з лікарем.
Раніше на цьому турнірі зазнала поразки Ангеліна Калініна, яка поступилася латвійці Олені Остапенко.Водночас Леся Цуренко впевнено обіграла Онс Жабер.
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