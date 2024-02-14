Головне
Дмитренко фінішувала восьмою в індивідуальній гонці чемпіонату світу
Вчора 19:40 793
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду
Сьогодні 10:30 91795
Відео дня: блискучі сейви Луніна дозволили Реалу мінімально здолати Лейпциг у Лізі чемпіонів
Сьогодні 09:58 1130
Баварія зіграє з Лаціо, ПСЖ - із Реалом Сосьєдад в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 03:27 319
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:23 16910
Лунін допоміг Реалу здолати Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 745
Цуренко впевнено переграла Жабер на турнірі у Досі
Вчора 19:54 1147 1
Грушин здобув срібну медаль Євро-2024 з боротьби
Вчора 19:25 3931
Київське Динамо не переграло грузинський клуб у спарингу
Вчора 18:27 643
Беленюк вийшов у бронзовий фінал чемпіонату Європи
Вчора 13:11 546
Прямі трансляції

Костюк: Погано себе почувала кілька останніх днів

Марта Костюк прокоментувала причини зняття з матчу другого кола турніру WTA 1000 у Досі.
Сьогодні 10:16 190 0
Костюк: Погано себе почувала кілька останніх днів
Фото - Getty Images
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк не змогла дограти матч другого кола турніру WTA 1000 у Досі.

Про це розповіла сама тенісистка в Instagram.

“Останні пару днів я погано себе почувала, і хоча я щосили намагалася якнайшвидше відновитися до матчу, цього виявилося недостатньо.

Далі: Дубай”, – написала Костюк.

Нагадаємо, Костюк у матчі проти Анастасії Павлюченкової зіграла лише 17 хвилин. Марта не змогла продовжити матч за станом здоров’я та знялася після консультації з лікарем.

Раніше на цьому турнірі зазнала поразки Ангеліна Калініна, яка поступилася латвійці Олені Остапенко.Водночас Леся Цуренко впевнено обіграла Онс Жабер.

Коментарі ()
Популярне зараз
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 91795
Важкоатлет Заліпський завоював медаль на чемпіонаті Європи Важкоатлет Заліпський завоював медаль на чемпіонаті Європи 3984 2
Україна потрапила в іншу групу фіналу кваліфікації на Олімпіаду-2026 Україна потрапила в іншу групу фіналу кваліфікації на Олімпіаду-2026 10792 2
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати 44917
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 16910
Беленюк завоював бронзову медаль чемпіонату Європи Беленюк завоював бронзову медаль чемпіонату Європи 5633 3
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 19633 2
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 63424
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 38758
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 59472
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29394
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 91191