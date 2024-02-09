Агент Волошина: Ювентус подвоював суму трансферу, пропонував Іллі кращі умови

Голкіперу Реала U-17 Іллі Волошину пропонували перейти в Ювентус.

Про це розповів агент гравця Максим Терещенко.

"Офіційна презентація в мадридському клубі лише у гравців першої команди, не гравців дубля, не гравців U19. Багато людей пишуть: "А що, там ніхто в Реалі і не оголосив?" Ну Реал підписує гравця на перспективу. Вони побачили талант в ньому. Плюс в нього був чинний контракт. Його не просто так взяли: "Йдемо з нами грати". Вони домовлялися з клубом і вирішувалось все довго.

Агент Волошина: Ілля мав пропозицію від Атлетико

У нього навіть в Махадаонді клаусула була доволі висока – з шістьма нулями. ЗМІ писали, що ним також цікавились Бенфіка та Спортінг, я про це не знаю. Можливо, до клубу і надходили якісь пропозиції. За днів 10 до підписання контракту з Реалом телефонували з Ювентуса – запрошували на тиждень, хотіли також все показати. Вони подвоювали суму трансферу, пропонували кращі умови Іллі, але ми навіть не розглядали цей варіант.

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Ілля йшов до цього довго, вивчав мову, йому подобається Іспанія. Був варіант з Боруссією, він в Німеччину не захотів, в Італію також. Я думаю, будь-який футболіст мріє про Реал. Ілля до останнього не вірив. Йому телефонували друзі з України, з якими він навчався, казали, щоб приїжджав до них грати. З України надходили великі пропозиції.

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Коли ми були в збірній, приїхали хлопці і хотіли його прям зі зборів забрати. Він цим людям навіть не відповідав, якщо чесно. Коли хлопцю в 16 років пропонують 50 000 євро, грубо кажучи, щоб він повернувся, а він навіть не відповідає, то так, напевно, він мріяв про Реал. З України ні Динамо, ні Шахтар не пробували виходити на Іллю, знаю, що Кривбас хотів його запросити", – сказав Терещенко.

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