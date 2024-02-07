17-річний український воротар дебютував за Реал

Його вже називають новим Куртуа

Джерело - Чемпіон.

17-річний український воротар Ілля Волошин дебютував за юнацьку команду мадридського Реала.

Днями юний вихованець ДЮСШ м. Новомосковськ (Дніпропетровська область) підписав контракт із "королівським клубом" і тепер виступатиме за молодіжні команди "вершкових". Ілля відіграв у складі Хувеніль С (Реал U-17).

Він вийшов на другий тайм проти юнаків Атлетіко Мадрид (5:0).

Відео

Іспанське видання DefensaCentral після гри навіть назвало Волошина "новим Куртуа".

План клубу полягає в тому, щоб Волошин став гравцем номер один у Хувеніль А (Реал Мадрид U-19) у наступній кампанії. Його придбання справило велику сенсацію, про нього питала половина Європи. Тепер ним опікуватиметься Альваро Арбелоа, який є фахівцем із розвитку молоді.

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