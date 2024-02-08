Агент Волошина: Ілля мав пропозицію від Атлетико

Агент Волошина розповів про пропозиції до переходу в Реал

Голкіпер Реала U-17 Ілля Волошина міг опинитися в Атлетико.

Про це розповів його агент Максим Терещенко.

"Була пропозиція від Атлетико. Ілля туди їздив, йому все показували та розказували, згодом надіслали офіційну пропозицію. Але після гри з дублем Іллею зацікавився і Реал. Виявляється, що на тому матчі був присутній тренер воротарів першої команди. Це від нього пішла ініціатива з підписанням Іллі. Він сказав: "Я хочу бачити цього хлопця в Реалі, чого б це нам не коштувало".

Актуально: 17-річний український воротар дебютував за Реал

У Реал ми вже поїхали вдвох. Вони з сьомої до десятої вечора водили нас, все показували. Зрозуміло, що від Реала не відмовляються, там рівень такий, що уявити складно. Доходить до того, що в кожного гравця є застосунок від мадридського клубу, де вказано, хто, де, з ким та на якому полі тренується", - сказав Терещенко.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!