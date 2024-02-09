Начо не встигне відновитися до матчу з Жироною

Захисник Реала пропустить матч з Жироною

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Реала Начо пропустив тренування команди напередодні матчу з Жироною.

Про це повідомляє Relevo.

34-річний іспанець не встиг відновитися від пошкодження та пропустить гру.

Натомість у загальній групі займалися Антоніо Рюдігер та Вінісіус Жуніор, які пропускали дербі з Атлетико Мадрид (1:1).

Німець вийде у центрі захисту разом з опорним хавбеком Орельєном Чуамені.

❌ Nacho no empieza el entrenamiento previo al partido contra el Girona.



✅ Sí están Vinicius y Rüdiger.@relevo pic.twitter.com/dUYvz4oedR — Picón (@JorgeCPicon) February 9, 2024

Нагадаємо, тренер Жирони оцінив готовність Довбика до матчу з Реалом.

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