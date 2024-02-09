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Начо не встигне відновитися до матчу з Жироною

Захисник Реала пропустить матч з Жироною
Сьогодні 13:22 215 0
Начо не встигне відновитися до матчу з Жироною
#Жирона, #Начо, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Реала Начо пропустив тренування команди напередодні матчу з Жироною.

Про це повідомляє Relevo.

34-річний іспанець не встиг відновитися від пошкодження та пропустить гру.

Натомість у загальній групі займалися Антоніо Рюдігер та Вінісіус Жуніор, які пропускали дербі з Атлетико Мадрид (1:1).

Німець вийде у центрі захисту разом з опорним хавбеком Орельєном Чуамені.

Нагадаємо, тренер Жирони оцінив готовність Довбика до матчу з Реалом.

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