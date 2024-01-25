Зінченко та Монзуль увійшли до виконавчого комітету УАФ

По завершенню Конгресу одразу розпочнеться засідання виконкому

Джерело - Чемпіон.

На Конгресі УАФ затверджені нові члени виконавчого комітету організації.

До комітету увійшли: Сергій Владико, Олександр Каденко, Євген Дикий, Микола Павлов, Катерина Монзуль, Андрій Полтавець, Артем Стоянов та Олександр Зінченко.

Віталій Кварцяний та Ігор Гатаулін - почесні члени виконкому УАФ.

По завершенню Конгресу одразу розпочнеться засідання виконкому, на якому буде ухвалено рішення про створення Асамблеї регіонів. Цей орган замінить присутність представників обласних федерацій у виконкомі.

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