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Пушич про відмову продати Судакова в Наполі: Гарний сигнал для Європи

Сьогодні 18:51 195 0
Пушич про відмову продати Судакова в Наполі: Гарний сигнал для Європи

Шахтар може зберегти своїх найкращих гравців у клубі.

Про це розповів головний тренер "гірників" Маріно Пушич.

"Кожен тренер радіє, коли може зберегти одного зі своїх найкращих гравців. Це очевидно. Я щасливий не тільки за себе, а й за команду, за клуб. Вважаю, це гарний сигнал для Європи, що ми можемо залишати собі якісних футболістів, що ми не продаємо тільки аби продати. Я казав гравцям, що вони повинні мати амбіції досягати найвищого рівня, але спершу мусять старанно працювати та вдосконалюватися

Якщо дивитися на те, як працює Судаков, то, відверто кажучи, з першої секунди мого перебування в клубі наше з ним спілкування було чудовим. Він прогресує кожного дня, показує гарний приклад іншим. Думаю, протягом наступних кількох місяців продемонструє ще кращий прогрес.

Також завжди радію, коли клуб та хороший футболіст нарешті ухвалюють рішення про перехід на найвищий рівень. Це добре, нормальний процес у футбольному бізнесі. Але зараз я щасливий, що він залишається з нами, щоб продовжити свій розвиток, – сказав Пушич.

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