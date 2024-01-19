Головне
Костюк переграла росіянку Аванєсян у третьому колі Australian Open
Сьогодні 08:08 1571
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 17:40 6381
Меркушина, Джима, Петренко - у двадцятці короткої індивідуальної гонки в Антгольці
Сьогодні 16:21 279
Шахтар підтвердив трансфер Кевіна
Сьогодні 14:20 325
Костюк вперше у кар’єрі зіграє в 1/8 фіналу Australian Open
Сьогодні 11:59 468
Цуренко поступилась Соболенко у третьому колі Australian Open
Сьогодні 08:20 1088
Цуренко зіграє проти Соболенко на центральному корті Australian Open: розклад матчів українок на 19 січня
Вчора 23:20 1055 1
Наполі розгромив Фіорентину і вийшов у фінал Суперкубка Італії
Вчора 22:55 463
Нацрада зареєструвала канал UPL.TV від ТОВ Прем'єр-ліга
Вчора 20:34 498
Визначилася заявка збірної України на матчі кваліфікації Євробаскету-2025
Вчора 20:20 406
Прямі трансляції

Кевін: Сподіваюся, зможу залишити слід в історії Шахтаря

Кевін прокоментував свій перехід у Шахтар
Сьогодні 16:37 202 0
Кевін: Сподіваюся, зможу залишити слід в історії Шахтаря
#Шахтар, #Кевін

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Новачок Шахтаря Кевін поділився емоціями після переходу в донецький клуб.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

"Я був дуже схвильованим, коли дізнався, що мною цікавиться Шахтар. Це клуб з великою історією, через який пройшло багато бразильських футболістів. Сподіваюся, що я також зможу залишити свій слід в історії цього клубу. До ухвалення рішення про перехід спілкувався як з нинішніми, так і з колишніми футболістами Шахтаря. З нинішніх гравців говорив з Егіналдо, а з колишніх – із Луїсом Адріано.

  Актуально: Шахтар відмовився продавати Судакова за 40 млн євро

Вони мені сказали, що це великий клуб з великою історією. А ще – що я можу сюди приїхати, показати свою роботу і також вписати своє ім’я в історію. Я спостерігав за виступами Шахтаря в Лізі чемпіонів. Сподіваюся, що зможу швидко адаптуватися і допомогти команді своєю працею – голами та асистами. Мої сильні якості – це швидкість, дриблінг, миттєве ухвалення рішень на полі та гарний удар.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Костюк переграла росіянку Аванєсян у третьому колі Australian Open Костюк переграла росіянку Аванєсян у третьому колі Australian Open 1571
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 6381
Реал з Луніним поступився Атлетико у Кубку Іспанії Реал з Луніним поступився Атлетико у Кубку Іспанії 1448
Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря 11621
Лунін отримав високу оцінку за матч проти Атлетико Лунін отримав високу оцінку за матч проти Атлетико 1807
Анчелотті пояснив поразку від Атлетико Анчелотті пояснив поразку від Атлетико 1525
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 162967
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 35011
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 126243
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 48020
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 62763 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 87673