Кевін: Сподіваюся, зможу залишити слід в історії Шахтаря

Новачок Шахтаря Кевін поділився емоціями після переходу в донецький клуб.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

"Я був дуже схвильованим, коли дізнався, що мною цікавиться Шахтар. Це клуб з великою історією, через який пройшло багато бразильських футболістів. Сподіваюся, що я також зможу залишити свій слід в історії цього клубу. До ухвалення рішення про перехід спілкувався як з нинішніми, так і з колишніми футболістами Шахтаря. З нинішніх гравців говорив з Егіналдо, а з колишніх – із Луїсом Адріано.