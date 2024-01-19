Кевін: Сподіваюся, зможу залишити слід в історії Шахтаря

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.
Новачок Шахтаря Кевін поділився емоціями після переходу в донецький клуб.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
"Я був дуже схвильованим, коли дізнався, що мною цікавиться Шахтар. Це клуб з великою історією, через який пройшло багато бразильських футболістів. Сподіваюся, що я також зможу залишити свій слід в історії цього клубу. До ухвалення рішення про перехід спілкувався як з нинішніми, так і з колишніми футболістами Шахтаря. З нинішніх гравців говорив з Егіналдо, а з колишніх – із Луїсом Адріано.
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Вони мені сказали, що це великий клуб з великою історією. А ще – що я можу сюди приїхати, показати свою роботу і також вписати своє ім’я в історію. Я спостерігав за виступами Шахтаря в Лізі чемпіонів. Сподіваюся, що зможу швидко адаптуватися і допомогти команді своєю працею – голами та асистами. Мої сильні якості – це швидкість, дриблінг, миттєве ухвалення рішень на полі та гарний удар.
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