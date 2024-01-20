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Шахтар відмовився продавати Судакова у Наполі за 40 млн євро

Георгій Судаков може змінити клуб
Сьогодні 14:31 112 0
Шахтар відмовився продавати Судакова у Наполі за 40 млн євро
#Георгій Судаков, #Шахтар Донецьк

Джерело - tribuna.com.

Наполі вступив в боротьбу за півзахисника Шахтаря Георгія Судакова, на якого також претендує Ювентус.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

"Гірники" оцінюють 21-річного українця в 40 мільйонів євро.

Неаполітанський клуб запропонував українському дуже близьку до запитаної суму, демонструючи конкретний інтерес, проте отримав відмову.

Раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін раніше заявив, що "гірники" відхилили пропозицію щодо продажу Судакова за 40 мільйонів євро.

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