Валенсія з Яремчуком переграла Атлетик, Сосьєдад переміг Сельту: результати матчів Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У межах 21-го туру іспанської Ла-Ліги відбулося 4 матчі.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
21 тур, 20 січня
Райо Вальєкано - Лас-Пальмас 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 35 Молейро, 0:2 - 83 Муньйос
Вільярреал - Мальорка 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+1 Серлот, 1:1 - 90+1 Льябрес
Валенсія - Атлетик 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 61 Дуро
Українець Роман Яремчук вийшов на заміну на 14-й хвилині матчу і був замінений на 82-й.
Сельта Віго - Реал Сосьєдад 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 11 Мендес
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