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Валенсія з Яремчуком переграла Атлетик, Сосьєдад переміг Сельту: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 21-го туру Ла-Ліги
Вчора 23:57 1168 0
Валенсія з Яремчуком переграла Атлетик, Сосьєдад переміг Сельту: результати матчів Ла-Ліги
#Валенсія, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Роман Яремчук, #Атлетик

Джерело - Чемпіон.

У межах 21-го туру іспанської Ла-Ліги відбулося 4 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
21 тур, 20 січня

Райо Вальєкано - Лас-Пальмас 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Молейро, 0:2 - 83 Муньйос

Вільярреал - Мальорка 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Серлот, 1:1 - 90+1 Льябрес

Валенсія - Атлетик 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 61 Дуро

Українець Роман Яремчук вийшов на заміну на 14-й хвилині матчу і був замінений на 82-й.

Сельта Віго - Реал Сосьєдад 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 11 Мендес

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