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Лунін може зіграти проти Атлетико у Суперкубку Іспанії

Рішення Анчелотті наразі невідоме.
Сьогодні 17:24 169 0
Лунін може зіграти проти Атлетико у Суперкубку Іспанії
Фото - gettyimages
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - football.ua.

Український воротар Реала Андрій Лунін може отримати шанс зіграти у матчі Суперкубка Іспанії проти Атлетико.

Про це повідомляє Marca.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті має намір випустити у стартовому складі Реала 24-річного українця.

Також зазначається, що Карло до цього не говорив, хто стоятиме у воротах проти "матрацників". Якби це була зустріч Ла-Ліги, то грав би Лунін, а якби кубкова гра – Кепа Аррісабалага.

Тим не менш, в даний час Реал задоволений виступами Луніна, як і Кепи. Можливо зустрічі в Суперкубку будуть для них вирішальними на частину сезону, що залишилася.

Цього сезону Лунін провів 10 матчів, з яких п'ять на нуль при шести пропущених м'ячах. На рахунку Кепи 16 зустрічей, з яких сім на нуль за 13 пропущених м'ячів.

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