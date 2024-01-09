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ПСЖ підозрюють у підкупі організаторів Золотого м'яча

Йдеться про нагороду 2021 року
Сьогодні 15:26 384 0
ПСЖ підозрюють у підкупі організаторів Золотого м'яча
#Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - sport.ua.

Керівництво ПСЖ підозрюють у підкупі організаторів Золотого м'яча.

Про це повідомляє Le Monde.

Йдеться про Золотий м'яч 2021 року, який Мессі завоював у боротьбі з Робертом Левандовським. Аргентинський форвард став першим в історії ПСЖ володарем Золотого м'яча.

Директор ПСЖ зі зв'язків із громадськістю Жан-Марсьяль Рібес перед голосуванням на Золотий м'яч-2021 дарував колишньому головному редактору France Football Паскалю Ферре різні подарунки.

Справу вже розслідує французька поліція. У грудні 2023 року Рібеса було заарештовано.

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