Йдеться про нагороду 2021 року

Керівництво ПСЖ підозрюють у підкупі організаторів Золотого м'яча.

Про це повідомляє Le Monde.

Йдеться про Золотий м'яч 2021 року, який Мессі завоював у боротьбі з Робертом Левандовським. Аргентинський форвард став першим в історії ПСЖ володарем Золотого м'яча.

Директор ПСЖ зі зв'язків із громадськістю Жан-Марсьяль Рібес перед голосуванням на Золотий м'яч-2021 дарував колишньому головному редактору France Football Паскалю Ферре різні подарунки.

Справу вже розслідує французька поліція. У грудні 2023 року Рібеса було заарештовано.