Джерело - sport.ua.
Керівництво ПСЖ підозрюють у підкупі організаторів Золотого м'яча.
Про це повідомляє Le Monde.
Йдеться про Золотий м'яч 2021 року, який Мессі завоював у боротьбі з Робертом Левандовським. Аргентинський форвард став першим в історії ПСЖ володарем Золотого м'яча.
Директор ПСЖ зі зв'язків із громадськістю Жан-Марсьяль Рібес перед голосуванням на Золотий м'яч-2021 дарував колишньому головному редактору France Football Паскалю Ферре різні подарунки.
Справу вже розслідує французька поліція. У грудні 2023 року Рібеса було заарештовано.