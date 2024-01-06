ПСЖ міг лобіювати перемогу Мессі в голосуванні за Золотий м'яч

Джерело - Le Monde.
ПСЖ міг втручатися у процес обрання переможця Золотого м’яча-2021.
Про це повідомляє Le Monde.
Наразі триває судове розслідування паризької прокуратури щодо корупційних справ навколо ПСЖ та його власника Нассера Аль-Хелайфі.
Зокрема правоохоронні органи зацікавилися персоною колишнього головного редактора France Football Паскаля Ферре, який раніше був відповідальним за вручення Золотого м’яча.
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Ферре протягом кількох років отримував подарунки від паризького клубу, його запрошували на домашні матчі ПСЖ, а також оплачували польоти в Катар бізнес-класом.
Також журналіст спілкувався з Жаном-Марсьялем Рібом, колишнім директором PR-відділу ПСЖ. Той переконував Ферре в тому, що Мессі – підходящий кандидат на вручення Золотого м'яча, оскільки аргентинець переміг у Кубку Америки-2021.
На зв'язок Ферре з ПСЖ вказує і те, що після відходу з посади головного редактора France Football він став керівником пресслужби паризького клубу.
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