Головне
Світоліна поступилась Гофф у фіналі турніру WTA в Окленді
Сьогодні 08:56 1925 2
Арсенал без Зінченка поступився Ліверпулю: результати матчів Кубка Англії
Сьогодні 20:24 872
Шевченко відмовився очолити європейську збірну
Сьогодні 18:24 1397
Жіноча збірна України фінішувала восьмою в естафеті на етапі Кубка світу
Сьогодні 16:43 696
Відбулося жеребкування кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії
Сьогодні 15:10 754
Україна фінішувала 13-ю в естафеті Кубка світу в Обергофі
Сьогодні 13:58 669
Надаль знявся з Australian Open
Сьогодні 13:40 481
Бенфіка з Трубіним розгромила Ароуку в чемпіонаті Португалії
Вчора 22:22 748
Гол Ігнатенка допоміг Бордо вийти 1/16 Кубка Франції
Вчора 22:04 600
Челсі з Мудриком розгромив Престон та вийшов у 1/16 Кубка Англії
Вчора 21:30 1547
Прямі трансляції

ЛНЗ підпише воротаря Кучеренка з Діли

Сьогодні 20:40 270 0
ЛНЗ підпише воротаря Кучеренка з Діли
#Діла, #ЛНЗ

Джерело - Tribuna.com.

Воротар Діли Євген Кучеренко перейде до черкаського ЛНЗ.

Про це повідомляє телеграм-канал УПЛ ТБ.

Протягом усього 2023 року Євген виступав у складі грузинської Діли, в яку перейшов на правах вільного агента з Колоса. 24-річний воротар зіграв у всіх 36 матчах команди в чемпіонаті Грузії, а влітку допоміг їй подолати два раунди кваліфікації Ліги конференцій.

Нагадаємо у другому раунді Діла пройшла Ворсклу (4:3 за сумою двох зустрічей).

Кучеренко - вихованець київського Арсенала та Шахтаря. Після відходу з донецького клубу у 2019 році Євген пограв за португальську Лейрію, Поділля, Колос та казахський Аксу.

Раніше ЛНЗ розірвав контракти з двома гравцями.

Коментарі ()
Популярне зараз
Інтер здолав Верону, Фіорентина поступилася Сассуоло: результати матчів 19 туру Серії А Інтер здолав Верону, Фіорентина поступилася Сассуоло: результати матчів 19 туру Серії А 1128
Світоліна поступилась Гофф у фіналі турніру WTA в Окленді Світоліна поступилась Гофф у фіналі турніру WTA в Окленді 1925 2
Світоліна виграла перший сет у Гофф у фіналі турніру в Окленді Світоліна виграла перший сет у Гофф у фіналі турніру в Окленді 814
Арсенал без Зінченка поступився Ліверпулю: результати матчів Кубка Англії Арсенал без Зінченка поступився Ліверпулю: результати матчів Кубка Англії 872
Шевченко відмовився очолити європейську збірну Шевченко відмовився очолити європейську збірну 1397
Гофф зрівняла рахунок у фінальному матчі зі Світоліною в Окленді Гофф зрівняла рахунок у фінальному матчі зі Світоліною в Окленді 927
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 20104
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 126528 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 337601
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110867 4
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 356266 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 9562 2