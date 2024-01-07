ЛНЗ підпише воротаря Кучеренка з Діли

Воротар Діли Євген Кучеренко перейде до черкаського ЛНЗ.

Про це повідомляє телеграм-канал УПЛ ТБ.

Протягом усього 2023 року Євген виступав у складі грузинської Діли, в яку перейшов на правах вільного агента з Колоса. 24-річний воротар зіграв у всіх 36 матчах команди в чемпіонаті Грузії, а влітку допоміг їй подолати два раунди кваліфікації Ліги конференцій.

Нагадаємо у другому раунді Діла пройшла Ворсклу (4:3 за сумою двох зустрічей).

Кучеренко - вихованець київського Арсенала та Шахтаря. Після відходу з донецького клубу у 2019 році Євген пограв за португальську Лейрію, Поділля, Колос та казахський Аксу.

Раніше ЛНЗ розірвав контракти з двома гравцями.