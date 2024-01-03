ЛНЗ розірвав контракти з двома гравцями

Джерело - Чемпіон.

ЛНЗ оголосив про припинення співпраці із захисником Євгеном Селіним і півзахисником Владиславом Хамелюком.

Про це повідомляє пресслжба клубу.

Селін мав із ЛНЗ угоду до 30 червня 2024 року, а у Хамелюка був договір до 30 червня 2025 року.

Хамелюк за період свого контракту зіграв 1731 хвилину в 23 матчах та відзначився 2 голами. Водночас Євген Селін з вересня 2023 року провів 451 хвилину на полі в 6 іграх

ЛНЗ у турнірній таблиці УПЛ посідає 10-те місце з 20 очками після 16 матчів.

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ зробив пропозицію у 150 тисяч доларів по вінгеру Динамо Тбілісі.