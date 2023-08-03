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Ворскла поступилась Ділі у кваліфікації Ліги конференцій

Ворскла вилетіла з Ліги конференцій
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Ворскла поступилась Ділі у кваліфікації Ліги конференцій
#Діла, #Ліга конференцій, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

Ворскла на виїзді поступилась грузинській Ділі у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Таким чином, за сумою двох поєдинків перемогу здобула Діла (4:3). Підопічні Віктора Скрипника попрощалися з єврокубками.

Ліга конференцій УЄФА
Кваліфікація, 2-й раунд
Матч-відповідь, 03 серпня

 Діла - Ворскла 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Парулава, 2:0 - 71 Ковталюк, 2:1 - 74 Степанюк, 3:1 - 86 Гейл

Попередження: Тевзадзе, 62, Чікашуа, 72 – Павлюк, 10, Сантана, 58

Діла: Кучеренко – Вандерсон, Тевзадзе, Дзоценідзе, Чітеішвілі – Парулава (Сардалішвілі, 62), Сантос, Жеан Віктор – Гейл (Гапріндашвілі, 90+1), Ковталюк, Гоміс (Кухіанідзе, 76).

Ворскла: Ісенко – Крупський (Нестеренко, 56), Сантана, Чеснаков (Хрипчук, 73), Пердута – Кане, Скляр, Павлюк, Феліпе (Бацула, 35) – Степанюк, Юрченко (Челядін, 73).

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