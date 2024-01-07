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Трубін та Лунін - у десятці найдорожчих голкіперів до 25 років

Сьогодні 13:16 208 0
Трубін та Лунін - у десятці найдорожчих голкіперів до 25 років
Фото - Getty Images
#Андрій Лунін, #Анатолій Трубін

Джерело - tribuna.com.

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував рейтинг 10 найдорожчих воротарів віком до 25 років.

До списку потрапили голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін та воротар Реала Андрій Лунін.

Трубін розташувався на третьому місці (58,3 мільйона євро), Лунін - на 9-му (25,1).

Суми були визначені на основі 6 000 транзакціях з виплатою комісії. Враховувалися трансферні комісії, які, ймовірно, сплатять клуби, враховуючи ціни, інвестовані в минулому в гравців з подібними характеристиками. Оцінки не враховують положення про можливий викуп. Вони стосуються 100% майнових прав і включають як фіксовані суми, так і бонуси.

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