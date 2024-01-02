Бонуччі: Магвайр - приклад для мене

Джерело - The Sun.
Центральний захисник Уніона Леонардо Бонуччі ставить у приклад гравця Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра.
Про це італієць розповів порталу The Sun.
"Для мене Гаррі є прикладом. Після всіх атак вболівальників він все ще грає в Манчестер Юнайтед і регулярно виступає за збірну Англії. Це свідчить про його ментальну силу. Магвайр — стійкий і сильний захисник. Його проблема полягає в тому, що за нього заплатили велику суму грошей. Але хіба через це він не може час від часу помилятися?
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Він показав, що психічно стійкий, має лідерські навички, особистість і інтелект, що перевищують норму. Як і всі ми, у нього можуть бути певні обмеження, але він буде знати про них і згладжувати їх, щоб покращитися", - сказав Бонуччі.
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