Бонуччі: Магвайр - приклад для мене

Центральний захисник Уніона Леонардо Бонуччі ставить у приклад гравця Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра.

Про це італієць розповів порталу The Sun.

"Для мене Гаррі є прикладом. Після всіх атак вболівальників він все ще грає в Манчестер Юнайтед і регулярно виступає за збірну Англії. Це свідчить про його ментальну силу. Магвайр — стійкий і сильний захисник. Його проблема полягає в тому, що за нього заплатили велику суму грошей. Але хіба через це він не може час від часу помилятися?