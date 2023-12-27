Головне
Лунін може взимку перейти у Челсі
Сьогодні 13:52 388
Шахтар став 25-м у клубному рейтингу УЄФА за підсумком 2023 року
Сьогодні 17:35 164
Ярослав Ракіцький: Заспівав би гімн України на стадіоні
Сьогодні 11:31 922
Відомий юрист готує позов до CAS із метою скасування допуску росіян і білорусів до Олімпіади-2024
Сьогодні 08:55 479
Збірна Латвії зіграє з Канадою: розклад матчів чемпіонату світу U-20 на 27 грудня
Сьогодні 07:50 378
Борнмут із Забарним розгромив Фулгем, Манчестер Юнайтед дотиснув Астон Віллу: результати 19 туру АПЛ
Вчора 23:59 1764
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Вчора 20:42 16604
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році
Вчора 17:25 8806
Зінченка включено до десятки найкращих лівих захисників світу за 2023 рік
Вчора 13:54 715 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Вчора 11:40 159175 8
Прямі трансляції

ПСЖ може продати кількох гравців узимку

Парижани виставлять на трансфер форварда Екітіку та Курзаву
Сьогодні 16:58 190 0
ПСЖ може продати кількох гравців узимку
#Курзава, #ПСЖ, #Юго Екітіка

Джерело - Le Parisien.

ПСЖ у зимове трансферне вікно має намір продати двох футболістів.

Про це повідомляє Le Parisien.

Парижани виставлять на трансфер форварда Юго Екітіка та лівого фулбека Левена Курзава.

На них не розраховують у клубі, а виручені кошти підуть на придбання 18-річного опорника Габріела Москардо з Корінтіанс та 20-річного захисника Лукаса Бералдо зі Сан-Пауло.

Вони обійдуться ПСЖ сумарно у 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, Санчеш хоче достроково повернутися у ПСЖ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ярослав Ракіцький: Заспівав би гімн України на стадіоні Ярослав Ракіцький: Заспівав би гімн України на стадіоні 922
Борнмут із Забарним розгромив Фулгем, Манчестер Юнайтед дотиснув Астон Віллу: результати 19 туру АПЛ Борнмут із Забарним розгромив Фулгем, Манчестер Юнайтед дотиснув Астон Віллу: результати 19 туру АПЛ 1764
Ексчемпіон світу змінив свій прогноз на бій Усик – Ф'юрі Ексчемпіон світу змінив свій прогноз на бій Усик – Ф'юрі 668
Збірна Швеції розгромила Латвію, Канада перемогла Фінляндію: результати матчів чемпіонату світу U-20 Збірна Швеції розгромила Латвію, Канада перемогла Фінляндію: результати матчів чемпіонату світу U-20 1967
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин 16604
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів 6524
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110627 4
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 27996
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17891 6
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 20771
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 124358
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 84565