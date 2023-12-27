ПСЖ може продати кількох гравців узимку

Джерело - Le Parisien.
ПСЖ у зимове трансферне вікно має намір продати двох футболістів.
Про це повідомляє Le Parisien.
Парижани виставлять на трансфер форварда Юго Екітіка та лівого фулбека Левена Курзава.
На них не розраховують у клубі, а виручені кошти підуть на придбання 18-річного опорника Габріела Москардо з Корінтіанс та 20-річного захисника Лукаса Бералдо зі Сан-Пауло.
Вони обійдуться ПСЖ сумарно у 40 мільйонів євро.
Нагадаємо, Санчеш хоче достроково повернутися у ПСЖ.
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