ПСЖ підпише захисника Сан-Паулу Бералдо

Захисник Сан-Паулу Лукаса Бералдо продовжить кар'єру в ПСЖ.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода з 20-річним бразильцем буде розрахована на 5 років. Футболіст пройде медогляд вже цього тижня.

