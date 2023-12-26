ПСЖ підпише молодого бразильського опорника

Парижани віддадуть 20 мільйонів євро за Габріеля Москардо

Джерело - Чемпіон.

Опорний півзахисник Корінтіанс Габріель Москардо стане гравцем ПСЖ.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сума трансферу може скласти 20 мільйонів євро +2 мільйони у вигляді бонусів. Клуби досягли згоди. Незабаром гравець прилетить до Парижу, щоб офіційно оформити угоду.

18-річний Москардо - вихованець 7-разового чемпіона Бразилії. За першу команду дебютував у червні цього року, вийшовши на заміну в грі Кубка Лібертадорес проти уругвайського Ліверпуля (3:0).

З того часу встиг забити 1 гол та віддати 1 результативну передачу у 25 матчах.

Нагадаємо декілька днів тому парижани домовилися про трансфер іншого гравця з бразильської Серії А - Лукаса Бералдо.