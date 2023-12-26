ПСЖ підпише молодого бразильського опорника

Джерело - Чемпіон.
Опорний півзахисник Корінтіанс Габріель Москардо стане гравцем ПСЖ.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Сума трансферу може скласти 20 мільйонів євро +2 мільйони у вигляді бонусів. Клуби досягли згоди. Незабаром гравець прилетить до Парижу, щоб офіційно оформити угоду.
18-річний Москардо - вихованець 7-разового чемпіона Бразилії. За першу команду дебютував у червні цього року, вийшовши на заміну в грі Кубка Лібертадорес проти уругвайського Ліверпуля (3:0).
З того часу встиг забити 1 гол та віддати 1 результативну передачу у 25 матчах.
Нагадаємо декілька днів тому парижани домовилися про трансфер іншого гравця з бразильської Серії А - Лукаса Бералдо.
🚨🔴🔵 Gabriel Moscardo to PSG, here we go! Understand verbal agreement with Corinthians has been reached for €20m fixed fee.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2023
Package also includes €2m add-ons.
Moscardo will travel to Paris as soon as clubs sign the formal agreement.
🇧🇷 Beraldo & Moscardo to PSG, done. pic.twitter.com/ClYaPPXRh4