ПСЖ підпише молодого бразильського опорника

Опорний півзахисник Корінтіанс Габріель Москардо стане гравцем ПСЖ.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сума трансферу може скласти 20 мільйонів євро +2 мільйони у вигляді бонусів. Клуби досягли згоди. Незабаром гравець прилетить до Парижу, щоб офіційно оформити угоду.

18-річний Москардо - вихованець 7-разового чемпіона Бразилії. За першу команду дебютував у червні цього року, вийшовши на заміну в грі Кубка Лібертадорес проти уругвайського Ліверпуля (3:0).

З того часу встиг забити 1 гол та віддати 1 результативну передачу у 25 матчах.

Нагадаємо декілька днів тому парижани домовилися про трансфер іншого гравця з бразильської Серії А - Лукаса Бералдо.

🚨🔴🔵 Gabriel Moscardo to PSG, here we go! Understand verbal agreement with Corinthians has been reached for €20m fixed fee.



Package also includes €2m add-ons.



Moscardo will travel to Paris as soon as clubs sign the formal agreement.



🇧🇷 Beraldo & Moscardo to PSG, done. pic.twitter.com/ClYaPPXRh4