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ПСЖ підпише молодого бразильського опорника

Парижани віддадуть 20 мільйонів євро за Габріеля Москардо
Сьогодні 15:11 170 0
ПСЖ підпише молодого бразильського опорника
Фото Getty Images
#ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Опорний півзахисник Корінтіанс Габріель Москардо стане гравцем ПСЖ.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сума трансферу може скласти 20 мільйонів євро +2 мільйони у вигляді бонусів. Клуби досягли згоди. Незабаром гравець прилетить до Парижу, щоб офіційно оформити угоду.

18-річний Москардо - вихованець 7-разового чемпіона Бразилії. За першу команду дебютував у червні цього року, вийшовши на заміну в грі Кубка Лібертадорес проти уругвайського Ліверпуля (3:0).

З того часу встиг забити 1 гол та віддати 1 результативну передачу у 25 матчах.

Нагадаємо декілька днів тому парижани домовилися про трансфер іншого гравця з бразильської Серії А - Лукаса Бералдо. 

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