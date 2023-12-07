КДК УАФ оштрафував київське Динамо

Джерело - Чемпіон.
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ оштрафував київське Динамо за інцидент, який трапився після матчу 14-го туру УПЛ проти Кривбасу (2:0).
Про це повідомляє FCKK News.
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Виконувач обов'язків головного тренера киян Олександр Шовковський після поєдинку з криворізьким клубом відмовився давати післяматчеве інтерв'ю, що є порушенням регламенту та карається дисциплінарними санкціями до клубу.
Раніше Динамо у більшості перемогло Металіст 1925 у 3 турі УПЛ.