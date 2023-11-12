Гагарін звинуватив Динамо в ігноруванні флеш-зони, київський клуб відповів офіційною заявою

Джерело - Чемпіон.

Після матчу чемпіонату України Кривбас - Динамо (0:2), представники киян не з'явилися до флеш-зони YouTube-каналу криворіжців, на якому відбувалася трансляція гри, що не сподобалося віцепрезиденту команди Артему Гагаріну.

"Голова пресслужби Динамо пан Шахов сказав, що вони не входять до телевізійного пулу, тому в.о. головного тренера Олександр Шовковський не прийде на післяматчеве флешінтерв'ю. Я хочу звернутися, друзі, поки ми будемо говорити хто в пулі, хто не в пулі, у нас не буде єдиного українського футболу. Зараз коли вся Україна об'єдналася, боронить країну від ворога, ділити на пулі - це останнє, що ми маємо робити", - заявив зокрема Гагарін.

Пресслужба киян на своєму сайті виступила з офіційною заявою щодо інциденту.

"Регламентною нормою є обов'язкова присутність на післяматчевій пресконференції представника тренерського штабу. На ній в.о. головного тренера Динамо Олександр Шовковський відповів на кожне поставлене журналістами питання. Навіть коли певні представники ЗМІ рішуче провокували тренера, в чому ви можете переконатися з офіційних джерел. Інші післяматчеві інтерв'ю не є обов'язковими, і YouTube-каналу Кривбасу в тому числі", - йдеться в заяві.

Зауважимо, згідно зі статтею 50 регламенту УПЛ клуб зобов’язаний забезпечити участь головного тренера та щонайменше двох футболістів з кожної із команд (за вибором Офіційного мовника) у зніманні флешінтерв’ю, тривалістю не менше 60 секунд.

Як можемо зрозуміти зі слів представника Кривбасу, у Динамо не вважають YouTube-каналу Кривбасу - офіційним транслятором, через те, що клуб не входить до пулу.

Нагадаємо, Кривбас з 12-ї хвилини грав у меншості через сумнівне вилучення Безкоровайного за фол останньої надії.

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