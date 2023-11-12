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Шовковський відмовився давати флешінтерв'ю пресслужбі Кривбасу

Сьогодні 18:41 257 0
Шовковський відмовився давати флешінтерв'ю пресслужбі Кривбасу
#Динамо Київ, #Кривбас, #Олександр Шовковський

Джерело - Чемпіон.

Виконувач обов'язків головного тренера київського Динамо Олександр Шовковський відмовився давати флешінтерв'ю після матчу, у якому кияни перемогли з рахунком 2:0.

Директор пресслужби столичного клубу Андрій Шахов заявив, що вони не знаходяться у єдиному телепулі, тому Шовковський не з'явиться для надання коротких коментарів після матчу.

На це відреагував віцепрезидент криворізького клубу Артем Гагарін:

"Поки ми будемо говорити хто в пулі, а хто ні, то в нас не буде єдиного українського футболу. Зараз коли вся країна об'єдналася, разом боронимо країну від ворога, ділити когось на пули - це останнє, що ми повинні робити. Тому я ще раз звертаюся до всіх, давайте об'єднуватися, давайте змінювати наш футбол на краще, давайте робити його краще, щоб після матчів у нас були позитивні емоції. Коли команда програє по грі - це все зрозуміло, а коли гра йде за полем - то це не дуже личить нам", - сказав Гагарін.

Проте Шовковський прийшов на післяматчеву пресконференція та поговорив з журналістами.

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