Мбаппе міг перейти у Реал в 2017 році

Перехід нападника заблокувала сім'я

Французький нападник Кіліан Мбаппе міг опинитися у мадридському Реалі ще у 2017 році.

Про це повідомляє As.

Того літа Мбаппе перейшов із Монако до ПСЖ, але міг опинитися в Мадриді. Тоді перехід Кіліана у Реал заблокувала сім'я футболіста.

Вони вимагали, щоб Реал продав Гарета Бейла у Манчестер Юнайтед, щоб звільнити місце в основі для Мбаппе. Однак Реал у підсумку відмовився від продажу валлійця, і Мбаппе вирушив до ПСЖ.

Нагадаємо, ПСЖ спробує переконати Мбаппе продовжити контракт.