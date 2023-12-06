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Мбаппе міг перейти у Реал в 2017 році

Перехід нападника заблокувала сім'я
Сьогодні 17:58 213 0
Мбаппе міг перейти у Реал в 2017 році
Фото - Getty Images
#Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе

Джерело - sport.ua.

Французький нападник Кіліан Мбаппе міг опинитися у мадридському Реалі ще у 2017 році.

Про це повідомляє As.

Того літа Мбаппе перейшов із Монако до ПСЖ, але міг опинитися в Мадриді. Тоді перехід Кіліана у Реал заблокувала сім'я футболіста.

Вони вимагали, щоб Реал продав Гарета Бейла у Манчестер Юнайтед, щоб звільнити місце в основі для Мбаппе. Однак Реал у підсумку відмовився від продажу валлійця, і Мбаппе вирушив до ПСЖ.

Нагадаємо, ПСЖ спробує переконати Мбаппе продовжити контракт.

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