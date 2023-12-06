ПСЖ спробує переконати Мбаппе продовжити контракт

Власник ПСЖ має 2 аргументи, щоб втримати Мбаппе

Джерело - AS.

ПСЖ сподівається продовжити контракт з нападником Кіліаном Мбаппе, який завершується влітку 2024 року.

Про це повідомляє AS.

Поки гравець та президент клубу Нассер Аль-Хелайфі не поспішають сідати за стіл переговорів. Вони збираються повернутися до цього в першому кварталі наступного року.

У власника ПСЖ є 2 аргументи, за допомогою яких він хоче переконати Мбаппе продовжити угоду.

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Першим є Олімпіада-2024 в Парижі, на якій хоче зіграти Кіліан. Другим – можливість стати найкращим бомбардиром в історії Ліги 1.

Наразі він посідає 10-те місце в рейтингу голеадорів чемпіонату зі 179 м’ячами. Лідирує Деліо Онніс, який забив 299 голів.

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