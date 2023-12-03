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Збірна України - фаворит плей-оф кваліфікації Євро-2024 за котируваннями букмекерів

Сьогодні 12:25 264 0
Збірна України - фаворит плей-оф кваліфікації Євро-2024 за котируваннями букмекерів
#Збірна України з футболу, #Євро-2024, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Букмекери вважають збірну України фаворитом у боротьбі за вихід до фінальної частини чемпіонату Європи-2024.

Коефіцієнти на перемогу в шляху B:

  • Україна - 2,0;
  • Боснія і Герцеговина - 4,5;
  • Ізраїль - 4,5;
  • Ісландія - 5,5.

Також Україна - фаворит у півфінальному протистоянні з Боснією і Герцеговиною.

Шлях A:

  • Польща - 2,0;
  • Уельс - 2,5;
  • Фінляндія - 6,5;
  • Естонія - 41,0.

Шлях C:

  • Греція - 2,1;
  • Грузія - 3,0;
  • Люксембург - 4,5;
  • Казахстан - 11.

Півфінали відбудуться 21 березня, а фінали - 26. Детальніше - ТУТ.

Нагадаємо, 3 грудня в Гамбурзі відбулося жеребкування фінальної частини Євро-2024 - збірна України дізналася потенційних суперників.

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