Збірна України - фаворит плей-оф кваліфікації Євро-2024 за котируваннями букмекерів

Джерело - Чемпіон.
Букмекери вважають збірну України фаворитом у боротьбі за вихід до фінальної частини чемпіонату Європи-2024.
Коефіцієнти на перемогу в шляху B:
- Україна - 2,0;
- Боснія і Герцеговина - 4,5;
- Ізраїль - 4,5;
- Ісландія - 5,5.
Також Україна - фаворит у півфінальному протистоянні з Боснією і Герцеговиною.
Шлях A:
- Польща - 2,0;
- Уельс - 2,5;
- Фінляндія - 6,5;
- Естонія - 41,0.
Шлях C:
- Греція - 2,1;
- Грузія - 3,0;
- Люксембург - 4,5;
- Казахстан - 11.
Півфінали відбудуться 21 березня, а фінали - 26. Детальніше - ТУТ.
Нагадаємо, 3 грудня в Гамбурзі відбулося жеребкування фінальної частини Євро-2024 - збірна України дізналася потенційних суперників.