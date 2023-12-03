Збірна України - фаворит плей-оф кваліфікації Євро-2024 за котируваннями букмекерів

Джерело - Чемпіон.

Букмекери вважають збірну України фаворитом у боротьбі за вихід до фінальної частини чемпіонату Європи-2024.

Коефіцієнти на перемогу в шляху B:

Україна - 2,0 ;

; Боснія і Герцеговина - 4,5 ;

; Ізраїль - 4,5 ;

; Ісландія - 5,5.

Також Україна - фаворит у півфінальному протистоянні з Боснією і Герцеговиною.

Шлях A:

Польща - 2,0 ;

; Уельс - 2,5 ;

; Фінляндія - 6,5 ;

; Естонія - 41,0.

Шлях C:

Греція - 2,1 ;

; Грузія - 3,0 ;

; Люксембург - 4,5 ;

; Казахстан - 11.

Півфінали відбудуться 21 березня, а фінали - 26. Детальніше - ТУТ.

Нагадаємо, 3 грудня в Гамбурзі відбулося жеребкування фінальної частини Євро-2024 - збірна України дізналася потенційних суперників.