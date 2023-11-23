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Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною в півфіналі плей-оф Євро-2024

Сьогодні 13:14 277 0
Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною в півфіналі плей-оф Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірній України жереб визначив Боснію і Герцеговини суперником у півфіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024.

Поєдинок відбудеться 21 березня 2024 року в Боснії і Герцеговині. Переможець матчу зіграє в фіналі з переможцем пари Ізраїль - Фінляндія. Фінал заплановано на 26 березня.

Україна в разі перемоги в 1/2 фіналу буде господарем вирішальної гри.

Усі півфінальні пари

Шлях A

  • Польща - Естонія
  • Уельс - Фінляндія

Шлях B

  • Боснія і Герцеговина - Україна
  • Ізраїль - Ісландія

Шлях C

  • Грузія - Люксембург
  • Греція - Казахстан

Півфінальні та фінальні поєдинки відбудуться з однієї гри.

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