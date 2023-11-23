Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною в півфіналі плей-оф Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Збірній України жереб визначив Боснію і Герцеговини суперником у півфіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024.
Поєдинок відбудеться 21 березня 2024 року в Боснії і Герцеговині. Переможець матчу зіграє в фіналі з переможцем пари Ізраїль - Фінляндія. Фінал заплановано на 26 березня.
Україна в разі перемоги в 1/2 фіналу буде господарем вирішальної гри.
Усі півфінальні пари
Шлях A
- Польща - Естонія
- Уельс - Фінляндія
Шлях B
- Боснія і Герцеговина - Україна
- Ізраїль - Ісландія
Шлях C
- Грузія - Люксембург
- Греція - Казахстан
Півфінальні та фінальні поєдинки відбудуться з однієї гри.