Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною в півфіналі плей-оф Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірній України жереб визначив Боснію і Герцеговини суперником у півфіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024.

Поєдинок відбудеться 21 березня 2024 року в Боснії і Герцеговині. Переможець матчу зіграє в фіналі з переможцем пари Ізраїль - Фінляндія. Фінал заплановано на 26 березня.

Україна в разі перемоги в 1/2 фіналу буде господарем вирішальної гри.

Усі півфінальні пари

Шлях A

Польща - Естонія

Уельс - Фінляндія

Шлях B

Боснія і Герцеговина - Україна

Ізраїль - Ісландія

Шлях C

Грузія - Люксембург

Греція - Казахстан

Півфінальні та фінальні поєдинки відбудуться з однієї гри.