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Збірна України - фаворит у матчі з Боснією і Герцеговиною

Сьогодні 14:26 277 0
Збірна України - фаворит у матчі з Боснією і Герцеговиною
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України буде фаворитом за букмекерськими котируваннями матчу проти Боснії і Герцеговини в межах півфіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи.

  • Перемога Боснії і Герцеговини - 3,6;
  • Нічия - 3,80;
  • Перемога України - 1,99.

Матч відбудеться 21 березня 2024 року на полі суперника синьо-жовтих. 

Під час жеребкування Україна та Боснія і Герцеговина потрапили до Шляху B плей-оф. Іншу півфінальну пару утворили Ізраїль та Ісландія.

Інші півфінальні пари

Шлях A

  • Польща - Естонія
  • Уельс - Фінляндія

Шлях C

  • Грузія - Люксембург
  • Греція - Казахстан

Фінали відбудуться 26 березня. У разі виходу України, та стане господарем вирішального матчу.

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