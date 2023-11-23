Джерело - Чемпіон.

Збірна України буде фаворитом за букмекерськими котируваннями матчу проти Боснії і Герцеговини в межах півфіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи.

Перемога Боснії і Герцеговини - 3,6 ;

; Нічия - 3,80;

Перемога України - 1,99.

Матч відбудеться 21 березня 2024 року на полі суперника синьо-жовтих.

Під час жеребкування Україна та Боснія і Герцеговина потрапили до Шляху B плей-оф. Іншу півфінальну пару утворили Ізраїль та Ісландія.

Інші півфінальні пари

Шлях A

Польща - Естонія

Уельс - Фінляндія

Шлях C

Грузія - Люксембург

Греція - Казахстан

Фінали відбудуться 26 березня. У разі виходу України, та стане господарем вирішального матчу.