Джерело - Чемпіон.
Збірна України буде фаворитом за букмекерськими котируваннями матчу проти Боснії і Герцеговини в межах півфіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи.
- Перемога Боснії і Герцеговини - 3,6;
- Нічия - 3,80;
- Перемога України - 1,99.
Матч відбудеться 21 березня 2024 року на полі суперника синьо-жовтих.
Під час жеребкування Україна та Боснія і Герцеговина потрапили до Шляху B плей-оф. Іншу півфінальну пару утворили Ізраїль та Ісландія.
Інші півфінальні пари
Шлях A
- Польща - Естонія
- Уельс - Фінляндія
Шлях C
- Грузія - Люксембург
- Греція - Казахстан
Фінали відбудуться 26 березня. У разі виходу України, та стане господарем вирішального матчу.