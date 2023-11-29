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Нєдєлін: Перед Металістом 1925 стоять вельми амбітні цілі

Сьогодні 21:22 185 0
Нєдєлін: Перед Металістом 1925 стоять вельми амбітні цілі

Генеральний директор Металіста 1925 Андрій Недєлін продовжить виконувати свої функції.

Про це він розповів пресслужбі клубу.

"Першу частину сезону оцінюю позитивно. Так, не вдалося досягти тих позицій в турнірній таблиці, про які ми мріяли та до яких ми прагнемо, які ми ставили собі за мету. Не в останню чергу, через низку суддівських помилок, ми не добрали певну кількість очок. Але загалом, нормальний виступ команди. Є куди рости та є до чого прагнути.

Навесні намагатимемося перемагати в кожній грі, щоб таким чином покращувати свої позиції в турнірній таблиці. Кардинальних змін в клубі не планується. Принаймні, найближчим часом, таке питання не розглядається. Але в залежності від розвитку клубу, звичайно, ми будемо підсилювати клуб сильними фахівцями. Зараз розглядаємо варіант проведення зборів не лише у звичній для нас Туреччині. 

Дивимося також на інші регіони, де є можливість провести збори. У першу чергу нас цікавлять спаринги та якісна підготовка до другої частини сезону. Адже від підготовки буде залежати те, як команда виступить у другій частині сезону. А тут, як я вже казав, перед клубом стоять вельми амбітні цілі та завдання", - сказав Нєдєлін.

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