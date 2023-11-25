﻿Верес - Металіст 1925 4:3: огляд матчу

Відеоогляд матчу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15-го туру УПЛ Верес вдома переміг Металіст 1925.

Чемпіонат України - УПЛ

15 тур, 25 листопада

Верес - Металіст 1925 4:3 (2:1)

Голи: 0:1 - 4 Борячук, 1:1 - 14 Шевченко, 2:1 - 36 Шарай, 2:2 - 55 Русин, 2:3 - 59 Ткачук, 3:3 - 69 Дахновський (пен), 4:3 - 89 Гайдучик

Верес: Когут - Балан, Кучеренко, Жуліо Сезар, Шевченко, Яго (Блізніченко, 79), Кухарук (Кльоц, 46), Кучеров, В.Шарай (Світюха, 79), Дахновський (Гайдучик, 86), М.Шестаков (Курко, 90+3). Запасні: Паст, Коркодим, Ковалюк, Марусич, Хондак, С.Шарай, Гакман.

Металіст 1925: Мозіль - Капінус, Є.Ткачук, Курило, Фарина, Габелок (Бичек, 65), Русин, А.Ткачук (Коваленко, 10), Мартинюк, Юсов (Ременюк, 60), Борячук (Сидоров, 65). Запасні: Сидоренко, Потімков, Арі, Абдулла, Дмитренко, Чирук.

Попередження: Шевченко (2), Балан (13), Кухарук (33), Гайдучик (90+3) - Є.Ткачук (69).

Вилучення: Курило (7).

Раніше Кривбас у меншості втримав перемогу над Минаєм.