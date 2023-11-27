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Едмар пояснив свій відхід з Металіста 1925

Сьогодні 22:55 220 0
Едмар пояснив свій відхід з Металіста 1925

Колишній тренер Металіста 1925 Едмар сам вирішив покинути харківський клуб.

Про це він розповів порталу ПРОФУТБОЛ Digital

"Ні, ми просто футбольні люди і буває час, коли треба розлучатися. Тому я дуже вдячний Металісту 1925, тому що клуб дав мені можливість тренувати дуже хороший колектив. Думаю, що в кожного є свій вибір.

 Просто коли ми знайшли спільну мову і я пішов керівництву назустріч, прийнявши команду, мені дуже сподобалося. Я просто відчув, що настав час розійтися. Я дуже вдячний Металісту 1925 за те, що допоміг мені стартувати в моїй тренерській кар’єрі", - сказав Едмар.

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