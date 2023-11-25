Роналду вдесяте в кар'єрі зробив 60 гольових дій протягом року

Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду відзначився дублем в матчі 14-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Охдуда.

38-річний португалець на 77-й хвилині зробив рахунок 2:0, а потім зробив його розгромним.

Тепер у нападника 61 (48+13) очко за системою "гол+пас" у календарному році.

Португалець вдесяте в кар’єрі зробив 60+ гольових дій протягом року.

Раніше йому вдавалося це також у 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 та 2018 роках.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!