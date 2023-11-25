Арсенал Зінченка зіграє з Брентфордом Ярмолюка, Челсі Мудрика зустрінеться з Ньюкаслом: розклад матчів АПЛ

Розклад матчів 13-го туру АПЛ на 25 листопада

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 листопада, відбудеться 7 матчів 13-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Зокрема Брентфорд Єгора Ярмолюка прийме з Арсеналом Олександра Зінченка, Челсі Михайла Мудрика завітає в гості до Ньюкасла, Борнмут Іллі Забарного зіграє з Шеффілдом.

Розклад матчів 13-го туру АПЛ на 25 листопада:

14:30 Манчестер Сіті - Ліверпуль

17:00 Бернлі - Вест Гем

17:00 Лутон - Крістал Пелес

17:00 Ноттінгем - Брайтон

18:00 Ньюкасл - Челсі

17:00 Шеффілд Юнайтед - Борнмут

19:30 Брентфорд - Арсенал

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