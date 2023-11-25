Арсенал Зінченка зіграє з Брентфордом Ярмолюка, Челсі Мудрика зустрінеться з Ньюкаслом: розклад матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 25 листопада, відбудеться 7 матчів 13-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Зокрема Брентфорд Єгора Ярмолюка прийме з Арсеналом Олександра Зінченка, Челсі Михайла Мудрика завітає в гості до Ньюкасла, Борнмут Іллі Забарного зіграє з Шеффілдом.
Розклад матчів 13-го туру АПЛ на 25 листопада:
14:30 Манчестер Сіті - Ліверпуль
17:00 Бернлі - Вест Гем
17:00 Лутон - Крістал Пелес
17:00 Ноттінгем - Брайтон
18:00 Ньюкасл - Челсі
17:00 Шеффілд Юнайтед - Борнмут
19:30 Брентфорд - Арсенал
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!