Головне
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати
Сьогодні 08:04 4435
Шахтар - Антверпен: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:32 147
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони
Сьогодні 08:17 13768 2
Пушич: Футбол не завжди справедливий
Вчора 21:37 690
Шахтар не зміг переграти Полісся у 15 турі УПЛ
Вчора 21:03 703
Ла-Ліга: Довбик - синонім небезпеки
Вчора 19:27 620
Жирона залучила до основи ще одного українця
Вчора 18:39 2582
Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер
Вчора 11:18 1682
Розсміши вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України
Вчора 09:36 6048 2
Алонсо очолить Баварію у наступному році
23.11.2023 19:25 862
Прямі трансляції

Арсенал Зінченка зіграє з Брентфордом Ярмолюка, Челсі Мудрика зустрінеться з Ньюкаслом: розклад матчів АПЛ

Розклад матчів 13-го туру АПЛ на 25 листопада
Сьогодні 10:18 198 0
Арсенал Зінченка зіграє з Брентфордом Ярмолюка, Челсі Мудрика зустрінеться з Ньюкаслом: розклад матчів АПЛ
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 листопада, відбудеться 7 матчів 13-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Зокрема Брентфорд Єгора Ярмолюка прийме з Арсеналом Олександра Зінченка, Челсі Михайла Мудрика завітає в гості до Ньюкасла, Борнмут Іллі Забарного зіграє з Шеффілдом.

Розклад матчів 13-го туру АПЛ на 25 листопада:

14:30 Манчестер Сіті - Ліверпуль

17:00 Бернлі - Вест Гем

17:00 Лутон - Крістал Пелес

17:00 Ноттінгем - Брайтон

18:00 Ньюкасл - Челсі

17:00 Шеффілд Юнайтед - Борнмут

19:30 Брентфорд - Арсенал

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: результати матчів, турнірна таблиця 39524
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 13768 2
Жирона залучила до основи ще одного українця Жирона залучила до основи ще одного українця 2582
54 роки тому Блохін дебютував за Динамо 54 роки тому Блохін дебютував за Динамо 10311 1
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 4435
Рука Бога. Як Марадона забив найвідоміший гол світу Рука Бога. Як Марадона забив найвідоміший гол світу 4924
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 19790
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37072
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 116189 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 330501 9
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 57919 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 69295