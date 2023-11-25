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Інтер має намір підписати новий контракт з Думфрісом

Інтер хоче продовжити угоду з лідером клубу
Сьогодні 09:32 138 0
Інтер має намір підписати новий контракт з Думфрісом
#Інтер, #Думфріс

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Інтер розпочав переговори щодо нового контракту з правим захисником Дензелем Думфрісом.

Про це повідомляє La Gazzette dello Sport.

Запити 27-річного нідерландця наразі набагато вищі, ніж пропозиція міланського клубу. Сторони, швидше за все, зустрінуться ще раз до Різдва, оскільки попереду багато роботи.

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"Нерадзуррі" повинні продовжити контракт з гравцем до літа наступного року, в іншому випадку він буде виставлений на трансферний ринок через те, що чинна угода спливає вже у 2025-му.

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