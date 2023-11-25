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Півзахисник Манчестер Юнайтед Маунт вибув на місяць через пошкодження

24-річний хавбек травмував литковий м'яз
Сьогодні 08:48 155 0
Півзахисник Манчестер Юнайтед Маунт вибув на місяць через пошкодження
#Манчестер Юнайтед, #Мейсон Маунт

Джерело - Manchester Evening News.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт зазнав пошкодження.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

24-річний хавбек травмував литковий м'яз, через що пропустить місяць. 

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Мейсон може пропустити матчі проти Евертона, Ньюкасла, Челсі, Борнмута, Ліверпуля, Вест Гема та Астон Вілли в чемпіонаті Англії, а також поєдинки з Баварією та Галатасараєм у Лізі чемпіонів.

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