Півзахисник Манчестер Юнайтед Маунт вибув на місяць через пошкодження

Джерело - Manchester Evening News.
Півзахисник Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт зазнав пошкодження.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
24-річний хавбек травмував литковий м'яз, через що пропустить місяць.
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Мейсон може пропустити матчі проти Евертона, Ньюкасла, Челсі, Борнмута, Ліверпуля, Вест Гема та Астон Вілли в чемпіонаті Англії, а також поєдинки з Баварією та Галатасараєм у Лізі чемпіонів.
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