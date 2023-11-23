Ребров: Я вже казав, що немає різниці, хто випаде нам на жеребкуванні

Тренер збірної України прокоментував жеребкування плей-оф відбору Євро-2024

Джерело - УАФ.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував результати жеребкування плей-оф відбору Євро-2024.

Про це повідомляє УАФ.

"Я вже казав, що немає різниці, хто випаде нам на жеребкуванні. Нам випала збірна Боснії і Герцеговини. Будемо готуватися до цього суперника. Поки що рано про щось казати, тому що попереду ще три-чотири місяці підготовки. Дуже важливо, в якому стані підійдуть усі наші гравці до матчів плей-оф.

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Маємо інформацію, з ким гратимемо, і я впевнений, що ми будемо готові до березневих зустрічей. Протягом цих місяців будемо спостерігати і за нашими гравцями, і за суперниками. Я знайомий зі збірною Боснії і Герцеговини, там підібрані гарні гравці. Навіть попри те, що вони не дуже добре виступили у своїй групі в цьому відбірному циклі.

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Не маю побажань, на кого з цих збірних потрапляти у фіналі плей-оф. Хіба що важливо, що якщо ми пройдемо збірну Боснії і Герцеговини, то другий матч гратимемо вдома. Підтримка наших уболівальників — ось це дуже важливо! Але нам треба добре підготуватися до зустрічі з боснійцями, для гравців дуже важливо думати саме про першу й найближчу гру", - сказав Ребров.

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